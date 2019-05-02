منتجع الفرسان يعلن تفاصيل البطولة الرمضانية الأولى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

كشف منتجع الفرسان الرياضي الدولي أمس عن التفاصيل الخاصة بتنظيم بطولة الفرسان الرمضانية الأولى، التي تنطلق الأربعاء المقبل وتتواصل لغاية 23 مايو الجاري في منافسات الرماية وسباق السيارات بجوائز مالية تبلغ أكثر من 350 ألف درهم. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في منتجع الفرسان بأبوظبي بحضور عبد الله المرزوقي مدير البطولة، وعبيد جمعة المزروعي رئيس اللجنة الفنية للبطولة، وأحمد صالح البريكي منسق عام البطولة.

وقال عبد الله المرزوقي إن شهر رمضان الفضيل سيشهد إقامة النسخة الأولى من البطولة التي سيحرص المنتجع على تطويرها مستقبلا، وأوضح عبيد جمعة المزروعي أن التسجيل في البطولة متاح لكافة المواطنين والمقيمين وأن المستهدف الوصول لقرابة 200 مشارك.

وأضاف: «منافسات الرماية نوعان الأول بمسدس 9 مليمتر لفوق 16 عاماً من الرجال والنساء، والثاني بالبندقية (السكتون) لمن يبلغ 15 عاماً للرجال والنساء كذلك».

وكشف أن الرماية بالمسدس ثلاث مراحل وهي لمسافة 10 أمتار، ومرحلة نصف النهائي لمسافة 15 متر، والمرحلة النهائية على مسافة 20 متراً، مشيراً إلى أن منافسات الرماية بالبندقية مقسمة لثلاث مراحل وهي 30 متراً، و40 متراً و50 متراًوقال: منافسات سباق السيارات ستقام للصغار تحت سن 12 عاماً، وللكبار من 12 عاماً وما فوق، من جولتين، كل جولة 10 دورات .