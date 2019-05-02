شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل التدريبات والنظام الغذائي في رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي عن أنه سيتم تعديل مواعيد تدريبات الفريق وعمل تعديل في البرنامج غذائي خلال شهر رمضان من أجل اللاعبين مضيفا: «أنا متشوق لأن أشاهد ما أسمع عن شهر رمضان والشعائر الدينية التي يتحدث عنها الناس، ولابد من احترام الأديان والعادات والتقاليد، ولم أجرب رمضان في الإمارات من قبل، وسيتم مراعاة ذلك بالنسبة للتغذية، كما سيتم وضع نظام غذائي للصائمين من اللاعبين، أتمنى ان أعيش لحظات شهر رمضان لأنني دائما أسمع عنه أشياء جميلة مثل تجمعات العائلات، وأحب الاطلاع على هذه الأجواء وما يحدث فيها لأنها تثريني ثقافيا».
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