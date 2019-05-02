نجوم دوليون يتطلعون للقب طائرة دورة ند الشبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كثفت الفرق المشاركة في منافسات الكرة الطائرة تحضيراتها ترقباً لانطلاق المنافسات في النسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية التي تقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً في شهر رمضان الفضيل تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتقام بالفترة من 7 إلى 24 مايو الجاري.

تخوض 6 فرق سباقاً مثيراً في هذه النسخة من أجل التتويج بلقب الكرة الطائرة، حيث أسفرت عن وقوع فرق: المفاجأة ودبي 2020 وفهود زعبيل في المجموعة الأولى، وضمت المجموعة الثانية فرق: البركان وبن ثاني ودبي 2021.

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وتنطلق منافسات بطولة الكرة الطائرة للرجال يوم 8 مايو الجاري، ويستمر دور المجموعات لمدة 3 أيام، ويقام الدور نصف النهائي يوم 12 مايو على أن تقام المباراة النهائية يوم 14 مايو، على أن تقام جميع المباريات في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي.

وأكدت سارة الصايغ مديرة إدارة الاتصال والتسويق في مجلس دبي الرياضي عضو اللجنة التنفيذية للدورة أن اللجنة المنظمة وضعت خطة إعلامية وترويجية واسعة لدعوة الرياضيين للتسجيل في منافسات الدورة وكذلك التعريف ببرنامج المنافسات وأماكنها خصوصاً أن النسخة المقبلة تشهد زيادة في عدد الرياضات الذي ارتفع إلى 13 رياضة، كما تشهد إقامة بعض المنافسات في أماكن مختلفة من مدينة دبي.

وكشفت سارة الصايغ عن قيام قناتي دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية ببث منافسات الدورة على الهواء مباشرة كما ستقوم حسابات التواصل الاجتماعي للدورة وحسابات مجلس دبي الرياضي ببث نتائج وصور المنافسات، لكنها دعت الجمهور للحضور في أماكن المنافسات للاستمتاع بالتنافس الرياضي الكبير والفوز بجوائز من خلال السحب اليومي.