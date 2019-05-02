كوريا الجنوبية تتوج بدولية فزاع للكراسي المتحركة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج منتخب كوريا الجنوبية بلقب دولية فزاع الحادية عشرة لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم دبي 2019، التي أقيمت برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في الفترة بين 24-30 إبريل الماضي، بمشاركة 126 لاعباً يمثلون 8 دول، ونظمها نادي دبي لأصحاب الهمم.

واختتمت منافسات البطولة بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي دبي، بنهائي مثير جمع منتخب كوريا الجنوبية بنظيره التايلاندي حيث ابتسم الحظ للمنتخب الكوري بفارق 6 نقاط عن نظيره التايلاندي بنتيجة 75-69 حيث توج المنتخب الكوري بالميداليات الذهبية، بينما نالت تايلاند الوصافة وتوج بالميداليات الفضية، وحلّ المنتخب الألماني ثالثاً ونال الميداليات البرونزية.

وشارك في تتويج اللاعبين ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولات فزاع الدولية رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ومحمد عبدالكريم جلفار نائب رئيس نادي دبي لأصحاب الهمم، وماجد العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، والدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق بجمعية الاتحاد التعاونية، وحمزة عباس ممثل هيئة الصحة بدبي.

وقال ثاني جمعة بالرقاد: «دولية فزاع للكراسي المتحركة شهدت منافسات قوية على مدار الأيام الستة للبطولة، وتميز اللقاء النهائي بالقوة والإثارة بين منتخبي كوريا الجنوبية وتايلاند، حيث أفرزت النسخة الحالية بطلاً جديداً وهو المنتخب الكوري الجنوبي»، مشيراً إلى أن الوفود المشاركة أبدت رضاها التام وسعادتها بتنظيم البطولة والذي يعد شهادة نجاح للجنة المنظمة.