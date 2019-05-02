بطولة لطيفة بنت منصور للبوني تخطف الأضواء بالجزائر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الفارس الجزائري دوداري سعيد على صهوة الجواد «موهاجر» لسايغ بن سعد بإشراف بي لعوفي بطلاً للجولة الثانية من مونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين «إيفهرا» فيما ظفر الفارس شلال يوسف على صهوة البوني «روميو» لمضمار خروبة بلقب الجولة الأولى من بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني، واللتين أقيمتا يوم أمس الأول بمضمار الخروبة في العاصمة الجزائرية، في مهرجان متكامل تخلله الكثير من العروض الرياضية والترفيهية المختلفة، بالتزامن مع النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية الأصيلة في العالم» وبالتزامن مع عام التسامح.

وشارك في الجولة الثانية من مونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين لمسافة 1600 متر، البالغ جوائزها المالية 5 آلاف يورو، نخبة من الفرسان المحليين في الجزائر يبلغ عددهم 8 فرسان، فيما شارك فارسان من المغرب وإسبانيا.

وجاء السباق المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات المولودة في الجزائر، قوياً على الأرضية الرملية، وسط حضور جماهيري غفير من محبي سباقات الخيول العربية فاق التوقعات.

وبعد تنافس مثير ألهب حماس الجمهور، انتزع الفارس دوداري سعيد لقب الجولة الثانية من مونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين، فيما جاء في المركز الثاني الفارس الجزائري راشد بغيرة على صهوة «كيدادي» لعلي فغولي بإشراف المالك.

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وعلى نفس مضمار الخروبة، خطفت بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني الصغيرة بمشاركة 8 فرسان من عمر 9 إلى 14 عاماً، الأضواء واستأثرت بالاهتمام خاصة أنها تقام للمرة الأولى بالجزائر.

شهد السباق وتوج الفائزين يوسف سيف خميس سباع آل علي سفير الدولة بالجزائر، ومحمد الخييلي الملحق العسكري، ولارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان، وأكد السفير يوسف سيف آل علي المكانة المرموقة لدولة الإمارات في العالم الخارجي والتأثير الإيجابي لمثل هذه السباقات في ترسيخ سمعة الدولة لدى شعوب العالم، وتوثيق أواصر الصداقة بين هذه الدول.

وتوجه آل علي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على رعاية سموه الكريمة لهذه الجولات، التي تسهم في تطوير سباقات الخيول العربية في مختلف دول العالم، وما يؤديه المهرجان فخر لكل إماراتي وهو يسمع ويتابع الانطباع الإيجابي للدولة عند كل شعوب العالم.

وأعربت لارا صوايا المديرة التنفيذية لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية عن سعادتها بالنجاح الذي حققه السباق بمضمار الخروبة من ناحيتي المنافسة والحضور الجماهيري.