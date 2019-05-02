انتهاء موسم سوزا وعبد القادر

أعلن الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الظفرة، أنه سيفتقد جهود الثنائي: البرازيلي رومولو سوزا، وعبد الله عبد القادر، حتى نهاية الموسم الحالي من دوري الخليج العربي.

ويعاني المهاجم سوزا إصابة في الركبة،أما عبد الله عبد القادر فأصيب بشرخ في الفك العلوي وذلك في مباراة نهائي «كأس صاحب السمو رئيس الدولة».