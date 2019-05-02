جاسم رجب نائباً لرئيس الاتحاد العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز جاسم رجب، رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب التابعة للهيئة العامة للرياضة الإماراتية، بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لبيوت الشباب للدورة الانتخابية 2019-2020، فيما فاز بمنصب الرئيس، السعودي محمد الخربوش، وفاز المصري، أشرف عثمان بمنصب الأمين العام، وفاز بالعضوية كل من: الجزائري، أحمد عاشور، واللبناني أحمد رمضان، والمغربي عبد الحق العياسي، والسوداني ياسر عثمان.

وأكد جاسم رجب أن فوزه بمنصب نائب الرئيس، يعد خطوة موفقة تؤكد الثقة في دور دولة الإمارات في خدمة الشباب الإماراتي والعربي، من خلال ما تضطلع به بيوت الشباب من مهام واسعة في خدمة الشباب الرياضي.