شكرا لقرائتكم خبر عن الطنيجي يترأس اجتماع «الطب الرياضي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية اجتماعها الأول برئاسة د.هاشل الطنيجي، وبحضور محمد بن درويش المدير التنفيذي تم الإطلاع على قرار تشكيل اللجنة من د.محمد السويني من هيئة الصحة بدبي، ود.عبدالله بارون من وزارة الصحة، ود. فرحات فضلون، ود.عبدالله الرحومي، ود.مورات دالكلينج، ود.رمزي روس، وكامل عبدالله مقرر اللجنة. وناقش الحضور سبل تطوير الخدمات الطبية للرياضيين .

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