فاتورة تشعل معركة بين جبرسيلاسي وفرح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

أشعلت فاتورة بمبلغ 2178 استرلينياً معركة كلامية بين أسطورة الماراثون الإثيوبي هيل جبرسيلاسي والعداء البريطاني من أصول صومالية سير محمد فرح وذلك بعدما قال «مو فرح» أن جهاز الماكينة في فندق يايا فيلدج الذي يملكه جبرسيلاسي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا كان معطلاً لذلك لم يستطع دفع بقية فاتورة إقامته.

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ورد الفندق على فرح وقال إن الماكينة لم تكن معطلة وأن العداء البريطاني لم ينزل لصالة الفندق ويعمل «شيك آوت» أصلاً وعلق مدير التسويق: لو جاء إلينا لعثرنا على بدائل، يوجد مصرف على بعد خطوتين.

وضاعف فرح من الأزمة باتهام عمال الفندق بسرقة ساعته الثمينة وجهازي محمول ومبلغ 2600 استرليني من خزنة الغرفة وصعد الخلاف بمطالبة جبرسيلاسي بتعويض بقيمة 9 آلاف استرليني.

رد جبرسيلاسي على فرح وقال: لم أكن موجودا حينها، لدي فنادق أخرى والكثير من الزوار ولم أفتح الفندق لعيون فرح فقط. أقام عندنا 3 أو 4 مرات ونعمل له «دسكاونت» لكنه ليس محل ترحيب فكادر الفندق لا يحبه. واستقال 4 من أصل 5 من المتهمين بالسرقة فيما طالبت المنظفة العداء بتعويض نظير اتهامه لها جزافا واعتبر جبرسيلاسي فرح «عدوا» بعد تصريحاته في ماراثون لندن الذي حل فيه خامسا وأضاف: «عليه أن يحطم الأرقام لا سمعة جبرسيلاسي».