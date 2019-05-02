نتيجة liverpool وبرشلونة الان ملخص واحداث مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم الاربعاء | الريدز ضد البارسا في دوري ابطال اوروبا 2019 هدف ميسي القاتل يستضيف فريق برشلونة منافسه ليفربول فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال، وتقام المباراة على ملعب الكامب نو مساء يوم الأربعاء 1/5/2019، ويأمل برشلونة فى تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة على أرضه وبين جماهيره، فيما يطمح ليفربول بالانتصار واستكمال المشوار.

وكان البارسا قد تأهل فى صدارة المجموعة الثانية برصد 14 نقطة من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى لقائين، وفى دور ال16خطف انتصار كبير على فريق ليون الفرنسى بنتيجة 5-1 فى مجموع اللقائين، وبدور ال8 حقق الفوز على مانشيستر يونايتد فى الذهاب وأقصاه من البطولة بعدما فاز فى العودة بنتيجة 3-0 .

نتيجة liverpool وبرشلونة

الشوط الاول

4: بداية سريعة من أصحاب الأرض ولكن ماتيب يتدخل بشكل رائع ويبعد كرة راكيتيتش إلى ركنية.

5: فرصة!! الرد السريع يأتي من الريدز بتمريرة رائعة من فينالدوم إلى ماني الذي يسقط على الأرض بعد تدخل بيكيه ولكن حكم اللقاء يشير باستمرار اللعب.

التغيير الأول للريدز خروج كيتا بداعي الإصابة ودخول القائد هندرسون بدلاً منه.

جوووووووووووووووووووووووول سواريز

جوووووووووووووووووووول سوارييييييززز برشلونة 1- 0 ليفربول

هدف برشلونة الأول على ليفربول عن طريق سواريز، 1-0

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كرة خطيرة من ليفربول وروبيرتو يحول الكرة للركنية 33° برشلونة 1 0 ليفربول سواريز 26°

ماني خطيرة ويضيع امام المرمى 35° برشلونة 1 0 ليفربول سواريز 26°

بطاقة صفراء ل لينغلي لمسكه صلاح 39° برشلونة 1 0 ليفربول سواريز 26°

نهاية الشوط الاول بهدف نظيف لبرشلونه

بداية الشوط الثانى

☜ بداية الشوط الثاني برشلونة 1 0 ليفربول سواريز 26°

ميلنر والعملاق تيؤ شتيغن يحول الكرة للركنية 46° برشلونة 1 0 ليفربول سواريز 26°

ميلنر والعملاق تيؤ شتيغن يحول الكرة للركنية 46° برشلونة 1 0 ليفربول

ميسيييييييييييس جوووووووووووووووووووووووووووول 82° برشلونة 2 0 ليفربول سواريز 26° ميسي 75°

دخول الينيا و ديمبلي وخروج سواريز و روبيرتو 92° برشلونة 3 0 ليفربول سواريز 26° ميسي 75° 82°

نهاية المبارة برشلونة 3 0 ليفربول سواريز 26° ميسي 75° 82°