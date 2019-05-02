ملخص ونتيجة مباراة برشلونة وليفربول الآن |ماتش ليفربول مباشرة Liverpool VS Barcelona ليلة حزينة على مشجعي الريدز يلعب فريق برشلونة الإسبانى مباراة ذهاب دور ال4 فى دورى أبطال أوروبا، ويأمل البلوجرانا فى تحقيق انتصار باللقاء المرتقب، كما يسعى الكتالونى لخطف فوز يضمن له التأهل والتقدم نحو لقب الأميرة الأوروبية المفقود، ويطمح الكتالونى فى حسم الفوز وحصد بطاقة العبور على أرضه وبين جماهيره قبل موقعة الإياب.

يدخل فريق ليفربول الإنجليزى للقاء الذهاب فى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا،ويأمل الريدز فى خطف انتصار خارج أرضه فى المباراة النارية والمرتقبة، كما يسعى الفريق فى الخروج سالما من المباراة والانتظار لموقعة العودة على أرضه وبين جماهيره، ويطمح الليفر فى تقديم مستوى مميز للغاية وسط الهجوم النارى المكون من صلا ومانى وفيرمينو وقلب الدفاع فان ديك ويحرسهم بيكر الحارس المخضرم.

ملخص ونتيجة مباراة برشلونة وليفربول

الشوط الاول

4: بداية سريعة من أصحاب الأرض ولكن ماتيب يتدخل بشكل رائع ويبعد كرة راكيتيتش إلى ركنية.

5: فرصة!! الرد السريع يأتي من الريدز بتمريرة رائعة من فينالدوم إلى ماني الذي يسقط على الأرض بعد تدخل بيكيه ولكن حكم اللقاء يشير باستمرار اللعب.

التغيير الأول للريدز خروج كيتا بداعي الإصابة ودخول القائد هندرسون بدلاً منه.

جوووووووووووووووووووووووول سواريز

جوووووووووووووووووووول سوارييييييززز برشلونة 1- 0 ليفربول

هدف برشلونة الأول على ليفربول عن طريق سواريز، 1-0

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كرة خطيرة من ليفربول وروبيرتو يحول الكرة للركنية 33° برشلونة 1 0 ليفربول سواريز 26°

ماني خطيرة ويضيع امام المرمى 35° برشلونة 1 0 ليفربول سواريز 26°

بطاقة صفراء ل لينغلي لمسكه صلاح 39° برشلونة 1 0 ليفربول سواريز 26

نهاية الشوط الاول بهدف نظيف لبرشلونه

بداية الشوط الثانى

☜ بداية الشوط الثاني برشلونة 1 0 ليفربول سواريز 26°

ميلنر والعملاق تيؤ شتيغن يحول الكرة للركنية 46° برشلونة 1 0 ليفربول سواريز 26°

ميلنر والعملاق تيؤ شتيغن يحول الكرة للركنية 46° برشلونة 1 0 ليفربول

ميسيييييييييييس جوووووووووووووووووووووووووووول 82° برشلونة 2 0 ليفربول سواريز 26° ميسي 75°

دخول الينيا و ديمبلي وخروج سواريز و روبيرتو 92° برشلونة 3 0 ليفربول سواريز 26° ميسي 75° 82°

نهاية المبارة برشلونة 3 0 ليفربول سواريز 26° ميسي 75° 82°