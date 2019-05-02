موعد مباراة الاتحاد والتعاون في نهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين 2019



يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية مباراة نهائي كأس خادم الحرمين التي تجمع بين الاتحاد والتعاون بث مباشر، يوم الخميس 2 مايو 2019، ويتم نقل هذا اللقاء الكروي على قنوات الرياضية السعودية وابو ظبي الرياضية ودوري بلس .

كرر التعاون فوزه مجددًا على الهلال بهدفين دون رد وأهدى النصر الصدارة، لكن هذه المرة في الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، وكانت آخر مباريات الفريق في الدوري أمام القادسية وحققوا الفوز بهدفين دون رد، فحتى الآن خاض الفريق 27 مباراة، حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في سبع وخسر 6 مواجهات.

وحقق الاتحاد لقب كأس خادم الحرمين 9 مرات، في حين يحمل الأهلي الرقم القياسي بـ 13 لقبًا. ولم يحقق التعاون اللقب من قبل.

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وكشف رجاء الله السلمي، وكيل رئيس هيئة الرياضة لشؤون العلاقات العامة والإعلان، أن هناك إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا على تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون في نهائي كأس الملك سلمان.

وأشار رجاء الله السلمي، خلال تصريحاته لقناة KSA SPORTS، إلى أن 80 لـ85% من تذاكر نهائي كأس الملك سلمان قد نفدت بعد ساعات قليلة من طرحها.

وشدد على أن الجميع يعمل على إظهار كرنفال كبير ومميز في نهائي كأس الملك سلمان، مُضيفًا: “هذا عرس كروي كبير وتتويج لموسم كبير تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، والكل يسعد به، والكل يتطلع للمباراة النهائية”.وشدد: “الملعب استعد بشكل جيد للمباراة، والقائمون على حفل التتويج جاهزون ليكون خير تتويج هذا الموسم”.