نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة في نصف نهائي أوروبا وموعد مواجهة العودة على ملعب الأنفيلد

نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم في دوري الابطال الاوروبي، يحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم يلا كورة ستار اون لاين، قمة كروية كبيرة بين محمد صلاح وليونيل ميسي من أجل بلوغ المواجهة النهائية التي يحلم بها عشاق الفريقين، ونقدم نتيجة مباراة ليفربول ضد برشلونة الان.
نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة، وتأهل الريدز إلى هذا الدور بعد تخطيه عقبة بورتو بنتيجة 6-1 بمجموع المباراتين، أما النادي الكتالوني فقد تغلب على مانشستر يونايتد برباعية نظيفة ذهاباً وإياباً، وسنعرض لكم ملخص مباراة ليفربول وبرشلونة.
ستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءا بتوقيت المملكة السعودية، وسيتولى التعليق عليها كلاً من يوسف سيف من الملعب، وعلي محمد علي.
نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة
نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة، نتيجة مباراة ليفربول، ملخص ليفربول وبرشلونة اليوم.
ويأمل الفريق الأحمر في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعب الكامب نو تساعده على الصعود للنهائي المنتظر قبل لقاء الإياب على الأنفيلد.
يُذكر إن أخر مواجهة رسمية بين برشلونة وليفربول كانت في دور الستة عشر من نسخة دوري ابطال اوروبا 2007، حين تمكن الريدز من إقصاء البلوجرانا وتأهل لنهائي البطولة.
وتقابل يورغن كلوب المدير الفني لليفربول أمام الفرق الأسبانية في 16 مناسبة من قبل، تفوق خمس مرات مقابل ست هزائم، وكان التعادل هو الحاسم في خمس مباريات.
التشكيل الأساسي لليفربول في مباراة برشلونة جاءت كالآتي: أليسون – جوميز – ماتيب – فان دايك – روبيرتسون – فابينيو – ميلنر – فينالدوم – نابي كيتا – حمد صلاح – ماني.
- اطلق حكم الساحة صافرة بداية مباراة ليفربول وبرشلونة والنتيجة لا تزال تعادل سلبي.
- استحواذ متبادل من الفريقين في محاولة لتسجيل هدف التقدم ولكن لم ينجح أحدهما في ذلك.
- الدقيقة السادسة والعشرون جاءت بالخبر السعيد لعشاق الفريق الكتالوني بعدما أحرز المهاجم سواريز هدف التقدم.
- انتهى شوط المباراة الأول بين ليفربول وبرشلونة بتقدم البارسا بهدف دون رد.
- مع بداية الشوط الثاني يحاول الفريق الأحمر تعديل النتيجة ولكن دفاع اصحاب الارص متماسك بشكل رائع.
- ما زالت النتيجة 1-0 لمصلحة برشلونة وشهدت الدقائق الماضية تألق حراس الفريقين ونجحوا في الحفاظ على مرماهم.
- بعد مرور 80 دقيقة من المواجهة المثيرة، تقدم برشلونة بهدفين نظيفين عن طريق سواريز وميسي.
- سجل ميسي الهدف الثالث في الدقيقة 82 وبعدها بدقيقتين يهدر صلاح فرصة هدف محقق بعدما سدد الكرة بالقائم.
- نهاية المباراة بانتصار برشلونة بنتيجة 3-0، وسيتقابل الفريقان في مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الانفيلد.