نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة في نصف نهائي أوروبا وموعد مواجهة العودة على ملعب الأنفيلد

نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم في دوري الابطال الاوروبي، يحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم يلا كورة ستار اون لاين، قمة كروية كبيرة بين محمد صلاح وليونيل ميسي من أجل بلوغ المواجهة النهائية التي يحلم بها عشاق الفريقين، ونقدم نتيجة مباراة ليفربول ضد برشلونة الان.

نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة، وتأهل الريدز إلى هذا الدور بعد تخطيه عقبة بورتو بنتيجة 6-1 بمجموع المباراتين، أما النادي الكتالوني فقد تغلب على مانشستر يونايتد برباعية نظيفة ذهاباً وإياباً، وسنعرض لكم ملخص مباراة ليفربول وبرشلونة.

ستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءا بتوقيت المملكة السعودية، وسيتولى التعليق عليها كلاً من يوسف سيف من الملعب، وعلي محمد علي.

نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة

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ويأمل الفريق الأحمر في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعب الكامب نو تساعده على الصعود للنهائي المنتظر قبل لقاء الإياب على الأنفيلد.

يُذكر إن أخر مواجهة رسمية بين برشلونة وليفربول كانت في دور الستة عشر من نسخة دوري ابطال اوروبا 2007، حين تمكن الريدز من إقصاء البلوجرانا وتأهل لنهائي البطولة.

وتقابل يورغن كلوب المدير الفني لليفربول أمام الفرق الأسبانية في 16 مناسبة من قبل، تفوق خمس مرات مقابل ست هزائم، وكان التعادل هو الحاسم في خمس مباريات.

التشكيل الأساسي لليفربول في مباراة برشلونة جاءت كالآتي: أليسون – جوميز – ماتيب – فان دايك – روبيرتسون – فابينيو – ميلنر – فينالدوم – نابي كيتا – حمد صلاح – ماني.