نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة و البرشا يقترب من التأهل للنهائى

نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم الأربعاء 1 مايو، هذه المباراة فى نصف نهائى مبكر دورى أبطال أوروبا، مباراة الذهاب، يعتبرها الخبراء نهائى مبكر بين أقوى فريقين حالياً فى أوروبا، فريق ليفربول الذى يضم أفضل النجوم على مستوى العالم محمد صلاح و ساديو مانى و فان دايك و فرمينو، و على الجانب الاخر فريق برشلونة الذى يضم أفضل نجوم العالم و على رأسهم ليونيل ميسى و سواريز و كوتنيو الذى كان الموسم الماضى من نجوم فريق ليفربول، فريق الريدز ينافس مانشستر سيتى على لقب الدورى الانجليزى، بينما حسم فريق برشلونة لقب الليجا قبل نهاية الدورى.

موعد مباراة ليفربول وبرشلونة

مباراة ليفربول وبرشلونة فى مدينة برشلونة على ملعب الكامب نو و سيكون توقيت المباراة فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر بتوقيت دولة الامارات، و سوف تذاع المباراة على beIN SPORTS HD 1

تشكيل ليفربول

“أليسون بيكر في حراسة المرمى، جوميز جويل ماتيب، فيرجيل فان ديك، أندرو روبرتسون، فابينيو، فينالدوم، جيمس ميلنر، كيتا، ساديو ماني، محمد صلاح”.

الان استديو تحليلى قبل مباراة برشلونة و ليفربول

نزل اللاعبون الى أرض الملعب و ستبدأ أحداث اللقاء بعد قليل.

الشوط الاول

بداية مثيرة من ليفربول و ضغط على دفاع برشلونة

الدقيقة الخامسة النتيجة التعادل السلبى

فريق ليفربول يؤدى حتى الان أداء جيد بقيادة محمد صلاح و ساديو مانى

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الدقيقة 17 الفريق الاخطر حتى الان هو ليفربول و لكن النتيجة حتى 0/0

د 24 المباراة هادئة بعض الشىء و لا يوجد هجمات خطيرة على الفريقين و ان كان فريق ليفربول هناك التزام و قوة من لاعبيه دفاعا و هجوما

بدأ الشوط الثانى

فرصة رائعة من ملينر لاعب ليفربول تتحول الى ركنية النتيجة مازالت تقدم برشلونة بهدف

الدقيقة 51 النتيجة حتى الان تقدم برشلونة بهدف لسواريز و مازال هناك محاولات هجومية من ليفربول لاحراز هدف التعادل

الدقيقة 59 من الشوط الثاى مازال ليفربول يسيطر تمام على المباراة و لكن ما زال برشبونة متقدم بهدف

د 64 محاولات خطيرة من ليفربول لكن مازال ليفربول مهزوما حتى الان بهدف

د 77 النتيجة أصبحت تقدم برشلونة بهدفين مقابل لاشىء

د 82 النتيجة 3/0 لصالح برشلونة احرز الهدف الثالث ميسى

انتهت المباراة 3/0