نتيجة مباراة برشلونة وليفربول اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا “البرسا يتفوق في...

نتيجة مباراة برشلونة وليفربول اليوم ، حيث تتجه أنظار جميع عشاق كرة القدم نحو ملعب الكامب نو، حيث اللقاء المرتقب بين برشلونة وليفربول في إطار مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي يتوقع الجميع أن تكون واحدة من أقوي مباريات الموسم، وترقب كبير من جميع الجماهير في مختلف أنحاء العالم في أنتظار بداية أحداث مباراة ليفربول وبرشلونة مباشرة في مباراة تقبل كل الاحتمالات، حيث يتوقع الجميع أن تكون مباراة الفريقين واحدة من أقوي مباريات البطولة، وتجدون رابط كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر جوال لمتابعة هذا اللقاء الهام.

تأهل برشلونة للدور نصف النهائي من دوري الأبطال عقب الفوز على مانشستر يونايتد في الدور ربع النهائي، كما نجح ليفربول في الفوز خلال مباراة ربع النهائي على فريق بورتو البرتغالي في مباراة شهدت تألق النجم المصري محمد صلاح، ليتقابل الفريقان وجهاً لوجه في نصف النهائي.

من المتوقع أن تكون تشكيلة برشلونة اليوم أمام برشلونة كالتالي: حراسة المرمى: تير شتيجن، الدفاع: جيرارد بيكيه، لينجليت، جوردى ألبا، سيرجي روبيرتو، خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، أرثر ميلو، إيفان راكيتتش، الهجوم: ميسي، لويس سواريز، فيليب كوتينيو.

من المتوقع أن تكون تشكيلة ليفربول اليوم أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كالتالي: في حراسة المرمى: أليسون بيكر، والدفاع: فان ديك، جويل ماتيب، ألكسندر أرنولد، روبرتسون، وخط الوسط: هندرسون، فينالدوم، فابينيو، بينما الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

دقائق قليلة وتنطلق أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرشلونة مباشرة في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا وسط ترقب جماهيري كبير في كل مكان.

نتيجة مباراة برشلونة وليفربول