ترددات القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وليفربول اليوم مجانا في ذهاب نصف نهائي دوري...

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وليفربول مجانا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، هي ما يود معرفة والإطلاع عليه جميع محبي وعشاق الساحرة المستديرة ومتابعي البطولة الأكثر شعبية وجماهيرية في العالم والوطن العربي، ومن خلال حرصنا الدائم على تقديم ما ترغبون به نستعرض معكم تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وبرشلونة مجانا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 والتي يبحث عنها الكثير لكمتابعة مجريات هذا اللقاء الهام والكبير.

ويسعى كلا الفريقين في هذا اللقاء لتحقيق الفوز والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية تجعله يدخل لقاء العودة في ارتياحية تامة وستقام مباراة برشلونة وليفربول يوم الأربعاء المقبل على ملعب الكامب نو حيث سيكون عامل الأرض والجمهور من نصيب البلوجرانا والذي لا يعرف الخسارة على ملعبه.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وليفربول مجانا

مباراة ليفربول وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ستنطلق في تمام الساعة 9:00 م بتوقيت القاهرة والقدس والأردن، وفي تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، فيما تنطلق مباراة ليفربول وبرشلونة في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت دبي.

وقد أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن اسم حكم مباراة برشلونة وليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيكون حكم المباراة الهولندي بيورن كويبرس لإدارة هذا اللقاء.

والجدير بالذكر أن ليونيل ميسي سيكون متواجد في صفوف البارسا لمواجهة الريدز، فيما سيشارك النجم الكبير محمد صلاح في قيادة فريقه ليفربول الإنجليزي لمواجهة برشلونة في عقر دارهم ملعب الكامب نو.

وكشفت بعض الصحف الرياضية صباح اليوم الأربعاء 1-5-2019 عن تشكيلة برشلونة وليفربول المتوقعة والتي جاءت كالتالي:

تشكيلة برشلونة المتوقعة:

حراسة المرمى : تير شتيغن

خط الدفاع : سيرجي روبيرتو، بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا

خط الوسط : سيرجيو بوسكيتس، راكيتيتش، آرثور ميلو

خط الهجوم : ليونيل ميسي، سواريز، فيليبي كوتينيو

تشكيلة ليفربول المتوقعة:

حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع : ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، ماتيب، روبيرتسون

خط الوسط : هيندرسون، فابينيو، فينالدوم

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خط الهجوم : صلاح، فيرمينيو، ماني

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تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وليفربول

تم الكشف منذ قليل عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبرشلونة مجانا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 1 مايو 2019 وهي:

قناة RAI 1:

التردد: 11766 أو 10992، القمر الصناعي: هوتبيرد 1-6

قناة CBC Sport HD:

التردد: 11135، القمر الصناعي: أوروبا ستار 1

قناة Varzish Sport HD:

التردد: 12548، القمر الصناعي: Apstar 2r

قناة Varzish Sport HD:

التردد: 11843، القمر الصناعي: Insat 2dt

قناة ZDF HD:

التردد: 11054، القمر الصناعي: هوت بورد

قناة ZDF HD:

التردد: 11953، القمر الصناعي: أسترا

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وكما وعدناكم أنه في حالة الكشف عن عدد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وليفربول اليوم مجانا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا غير التي تم ذكرها بعاليه سنوفرها لكم، فقد تم الكشف منذ قليل عن عدد من القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا وهي:

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1

هذا ونعدكم أننا سنتابع دائماً ما سيتم الكشف عنه بخصوص القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وليفربول اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتجدون من خلال تقارير متتالية متابعة مستمرة بخصوص ملخص ونتيجة مباراة برشلونة وليفربول اليوم في الشوط الأول والثاني بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.