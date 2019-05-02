أول تعليق من نجم الأهلي عقب الفوز على طلائع الجيش

ياسمين تيسير

أعرب وليد سليمان، نجم فريق الأهلي، عن سعادته بفوز الفريق اليوم امام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف. ونشر "سليمان"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددا من الصور له اثناء المباراة وعلق :" يلا يا اهلي".

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