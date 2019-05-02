تحليل فني للقاء المثير بين الأهلي وطلائع الجيش

محمد رشاد

انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام مضيفه طلائع الجيش، إلى فوز المارد الأحمر بهدفين لهدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار مباريات الأسبوع الـ31 من الدوري الممتاز.

ويقدم موقع "صدى البلد" عبر برنامج "أنا صاحب الكورة"، تحليلًا فنيًا لمباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري الممتاز، التي شهدت فوز الأهلي بهدفين سجلهما وليد أزارو، وعلي معلول، ليرتفع رصيد المارد الأحمر إلى النقطة 64، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري خلف بيراميدز المتصدر بنفس الرصيد لكن نتائج...