رئيس الزمالك يتحدث عن.. خطوة كان سيتخذها لو أراد رحيل جروس.. واعتذار لجماهير ناديه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر رئيس نادي الزمالك نقل بعض المواقع المصرية لما نشره الحساب الرسمي لفضائية بي إن سبورت الرياضية حول إبلاغ السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق القدم له بعدم رغبته في تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وأضاف رئيس الزمالك ـ على فضائية المحور مساء اليوم الأربعاء ـ :"كنت أتمنى أن يتواصل مع من نقل الخبر لكي يعرف الحقيقة فأرد على الجميع طوال الـ 24 ساعة"، مشيرًا إلى أن ناديه يسير على الطريق سواء بجروس أو من غيره.

وتابع رئيس القلعة البيضاء مازحًا:"لو أخبرني برغبته هذه لسعدت" قبل أن يضيف:"عقده سينتهي مع الفريق ولو كان سيرحل لعينت معه مدرب عام ليُكمل مع الفريق بعد رحيله ولكن هذا لم يحدث بل تحدثت معه عن إعداد قائمة باللاعبين الذي يريد التعاقد معهم أو نعيدهم لصفوف النادي بعد انتهاء إعارتهم".

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واعتذر رئيس الزمالك عن إمكانية فتح ملعب بتروسبورت أمام جماهير ناديه لحضور مران فريقه الأخير قبل السفر إلى تونس؛ لمواجهة نظيره النجم الساحلي في إياب دور نصف نهائي الكونفيدرالية يوم الأحد المقبل.

وعلل عدم إمكانية حضور الجماهير لبتروسبورت بإخبار مسؤولي الملعب له بوجود مباراة في بطولة الدوري بذات اليوم.

وأتم رئيس الزمالك حديثه بالإشارة إلى إنه رفع العقوبات التي وقعها على لاعبيه وإداري وطبيب الفريق لما بدر منهم في واقعة محاولة منع صحفي من تصويرهم عقب مباراة فريقهم أمام بيراميدز، مُعللًا ذلك لما فعله المصورون في مباراة النجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية بعدم تصويرهم لفريقه تضامنًا مع المصور.

وكانت مباراة الذهاب ـ التي لُعبت يوم الأحد الماضي ـ قد انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله لاعبه محمود عبد المنعم "كهربا".