محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
أشاد أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الملاعب المستضيفة لكأس الأمم الأفريقية 2019 ستكون مثل ملعب "كامب نو" معقل برشلونة الإسباني.
وتستعد مصر لاستضافة كأس أمم أفريقيا في الفترة بين 21 يونيو وحتى 15 يوليو من عام 2019، بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.
وقال شوبير في تصريحات لقناة "أون سبورت" "لن أتحدث عن التذاكر، لأن هناك من يعمل على هذا الأمر، وسيتم حسمه قريبا".
وتابع "على تواصل دائم مع زملائي الأعزاء المسؤولين عن البطولة، ومع كل اللجان".
واختتم "الملاعب رائعة وجميلة وممتعة، الجميع سيشاهد 6 ملاعب على أعلى مستوى، مثلما شاهدتم في مباراة ليفربول وبرشلونة، مثل كامب نو".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شوبير: ستشاهدون ملاعب كأس الأمم مثل "كامب نو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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