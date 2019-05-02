كلوب عن هدف ميسي: يا إلهي.. ماذا أقول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أشاد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بهدف الأرجنتيني ليونيل ميسي في شباك فريقه في اللقاء الذي انتهى (3-0) على ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ميسي سجل هدفاً من ركلة ثابتة على بعد 35 ياردة من المرمى، بإرسال قذيفة بيسراه إلى أقصى الزاوية اليمنى العليا للحارس البرازيلي أليسون، ليتفوق الفريق الكتالوني ويقترب من النهائي.

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كلوب قال بعد المباراة لقناة "بي إن سبورتس" عن هدف ميسي:"يا إلهي، ماذا أقول؟ لقد رفع الكرة إلى أعلى مرتين ثم نزلت لتذهب إلى الزاوية المستحيلة التي أراد إرسال الكرة إليها".

وأضاف المدرب الألماني:"المباراة كانت جيدة جداً بالنسبة لنا على مستوى الأداء، لقد قدمنا كرة قدم جيدة، تعكس مستوانا وتمثلنا، وكان يمكن أن نتفادى الهدف الأول الذي جاء من خطف دفاعي".

وأنهى مدرب ليفربول:"الخسارة بهدفين نظيفين كانت نتيجة مقبولة، لكن بعد هدف ميسي الثالث أصبح الأمر معقداً للغاية، لكن علينا أن نقبل ذلك، رغم أن النتيجة ليست جيدة على الإطلاق".