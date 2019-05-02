تريكة: تعلمت الركلات الثابتة من ميسي.. والكُرة ظلمت ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أشاد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، بأسطورة كرة القدم الحية ليونيل ميسي، نجم وهداف برشلونة بعد تألقه في مواجهة ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ميسي قاد برشلونة للفوز بثلاثية نظيفة على ليفربول في ملعب كامب نو، بتسجيل هدفين، أحدهما من ركلة حرة مباشرة على بُعد 35 ياردة من الشباك.

وفي تحليله للمباراة على "بي إن سبورتس" بعد المباراة قال أبو تريكة:"تعلمت تسديد الركلات الثابتة من ميسي، أي مدير فني أو لاعب يسعى لتعلم تنفيذ الركلات الثابتة بالطريقة الصحيحة، عليه أن يتعلم من ميسي".

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وأضاف "الماجيكو" قائلاً:"ميسي كان هو الفارق بين الفريقين في الملعب، بالإضافة إلى سوء الحظ الذي واجه ليفربول خاصة في فرصة صلاح التي ارتطمت بالقائم".

وعن ليفربول قال أبو تريكة:"كرة القدم ظلمت ليفربول، الفريق الإنجليزي قدم مباراة جيدة، وظهر بشكل جيد على المستوى الهجومي".

وأنهى أبو تريكة:"صلاح قدم مباراة جيدة، نجح في تنفيذ دوره بإيقاف ألبا واللعب على لينجليه بالشكل الأمثل، لكنه لم يكن موفقاً في فرصة القائمة".