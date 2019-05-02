بالفيديو.. ميسي يصل لـ600 هدف بتصويبة ساحرة أمام ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

أحرز ليونيل ميسي قائد برشلونة هدفًا خياليًا في مرمى ليفربول، واستطاع أن يصل من خلاله إلى الهدف رقم 600 في مسيرته مع ناديه.

أحرز ميسي هدفيًا في مرمى ليفربول الأول أتى من متابعة على تسديدة لويس سواريز التي ارتدت من العارضة واستلمها على الصدار ثم أسكنها في الشباك.

لكن الهدف الثاني له في المباراة كان لائقًا للغاية بالوصول إلى 600 هدفًا في مسيرته بعدما أتى من كرة ثابتة خارج منطقة الجزاء أسكنها في الزاوية اليسرى العليا لمرمى ليفربول.

وساهم ميسي من خلال هدفيه في مرمى ليفربول في 70 هدف لبرشلونة في كافة البطولات خلال الموسم الحالي حيث أحرز 48 هدفًا وصنع 22.