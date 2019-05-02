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القائم يمنع صلاح من التسجيل في برشلونة وإحياء أمل ليفربول

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محمد اسماعيل - القاهرة - حرم القائم الأيسر للحارس الألماني تير شتيجن حارس مرمى ، النجم المصري محمد صلاح لاعب من التسجيل في ملعب كامب نو.

ويتقدم برشلونة بثلاثية نظيفة على ليفربول في ذهاب نصف نهائي في كتالونيا، بعد هدف سواريز وثنائية .

فيرمينو سدد الكرة في الدقيقة 84 من داخل منطقة الجزاء لتمر في طريقها للشباك لكن الدفاع أبعدها من على خط المرمى لترتد إلى محمد صلاح في مواجهة الشباك لكنه سددها بيمناه لترتطم بالقائم.

ونجح شتيجن في بداية الشوط الثاني في منع صلاح من التسجيل بعد تسديدة قوية بيسراه أرضية كادت أن تمر للشباك الكتالونية لكن الحارس الألماني نجح في إبعادها.

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