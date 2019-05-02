بالفيديو.. نابي كيتا يُغادر مباراة ليفربول وبرشلونة مبكرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: تعرض اللاعب الغيني نابي كيتا لإصابة مبكرة في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول لمباراة فريقه ليفربول أمام نظيره برشلونة اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وهو الأمر الذي دفع الألماني يورجن كلوب لإشراك هندرسون بدلاً من كيتا الذي لم يستطع مواصلة اللعب.

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