بالفيديو.. شتيجن يحرم محمد صلاح من التعادل لليفربول أمام برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: نجح تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الاسباني في التصدي لتصويبة صاروخية سددها محمد صلاح لاعب ليفربول في الدقيقة 53 من عمر اللقاء. وحال تسجيل محمد صلاح هذه الكرة كان سيتعادل لفريقه أمام برشلونة الذي خطف لاعبه الأوروجواياني لويس سواريز هدف التقدم له في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول.

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