دوري أبطال أوروبا: ميسي يضرب ليفربول في كامب نو

أحرز ليونيل ميسي ثنائية بالشوط الثاني في الفوز 3-0 على ليفربول ليصبح برشلونة على أعتاب نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النادي الكاتالوني عبر هدف للويس سواريز في الدقيقة 26 بعد تمريرة متقنة من جوردي ألبا ضربت دفاع الفريق الإنجليزي.

ورغم هيمنة ليفربول على الشوط الثاني إلا أن ميسي راوغ أكثر من لاعب ومرر إلى سواريز الذي هز العارضة بتسديدة بفخذه قبل أن ترتد الكرة لميسي ويضعها في شباك البرازيلي أليسون بسهولة في الدقيقة 75.

وجعل قائد برشلونة النتيجة 3-0 في الدقيقة 82 بركلة حرة قوية من مدى بعيد فشل أليسون في إبعادها عن مرماه.

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وبعدها بدقيقتين رد القائم الأيسر لمرمى الألماني مارك-أندريه تير شتيغن حارس برشلونة تسديدة من المصري محمد صلاح عندما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء.

وطالب السنغالي ساديو ماني بركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع إثر تدخل قوي من أرتورو فيدال لكن الحكم أشار باستمرار المباراة.

وسيحتاج ليفربول للفوز بفارق 4 أهداف في مباراة العودة في أنفيلد يوم الثلاثاء المقبل، ليتأهل إلى النهائي الذي سيقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد.