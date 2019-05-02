شاهد.. مرتضى منصور: الراجل في قطر يطلع خطاب رحيل جروس عن النادي

شن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، هجومًا عنيفًا على القطريين بسبب التقرير الذى تم نشره الأربعاء عن طلب المدير الفنى للزمالك، السويسرى كريستيان جروس الرحيل وعدم الاستمرار فى قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال مرتضى منصور خلال تصريحات تليفزيونية، إن

القناة القطرية تسعى الى هدم النادي مشددًا على أن القطريين لا ينسون موقفه الشخصى وموقف مصر منهم كجماعة إرهابية، قائلًا: "الراجل فى قطر يطلع خطاب رحيل جروس".وأضاف "منصور" أن جروس لم يطلب الرحيل عن الزمالك وأن كل ما يثار هدفه اسقاط النادي وهدم قواه فى المسابقة الكونفيدرالية الأفريقية.

Advertisements

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي الأحد المقبل فى اياب دور نصف نهائي مسابقة الكونفيدرالية الافريقية والتى يستضيفها على أرضية الملعب الأوليمبي بسوسة، وفاز الأبيض بهدف نظيف في اللقاء الذى أقيم على أرضية ملعب استاد السويس.