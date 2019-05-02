احمد حسام ميدو يعلق على أداء ليونيل ميسي امام ليفربول بدوري الأبطال

علق أحمد حسام "ميدو لاعب منتخب مصر السابق، على أداء ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني امام ليفربول الإنجليزي. واستطاع برشلونة أن يحقق فوزًا عريضًا أمام ليفربول بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ذمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال اوروبا. في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ذمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال اوروبا. وكتب ميدو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ، "زمان Advertisements كان عندنا عيال في المنطقة بتاكل ازاز وبتتني الباريزه بعينيها!! ميسي بيفكرني بالعيال دي..صاحب قدرات خارقه لا يمكن يكون إنسان طبيعي". وقاد ليونيل ميسي فريقه لتحقيق فوز مهم على ليفربول واستطاع النجم الأرجنتيني تسجيل هدفين خلال المباراة. شاهد تعليق ميدو :

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