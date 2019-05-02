يورجن كلوب : قدمنا واحدة من أفضل مبارايتنا في دوري أبطال أوروبا

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه قدم مباراة جيدة خارج ارضه امام برشلونة بدوري أبطال أوروبا.

وخسر ليفربول امام برشلونة بثلاثة أهداف دون مقابل، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال اوروبا.

وقال كلوب خلال مقابلة لقناة "بي إن سبورتس"، " قدمنا

واحدة من أفضل مبارايتنا خارج أرضنا في دوري أبطال اوروبا، فانا فخور باللاعبين".

وأضاف معلقًا على النتيجة الكبيرة "هذه النتيجة لم تحدث معنا كثيرًا، لكن برشلونة مستواه عالي والمباراة كانت معقدة".

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وتابع " لعبنا بشكل جيد واعتقد أن الهدف الاول من

خطأ دفاعي اعتقد لوهلة أنه تسلل وكان يتوجب على الدفاع أبعاد الكرة".

وأكمل " كنا هادئين خلال المباراة باستثناء الدقائق الأخيرة منها".

أردف " اعتقد أن الهزيمة بهدفين أفضل من ثلاثة، فالأمر بات صعبًا في مباراة العودة".

وعن هدف ليونيل ميسي علق المدير الفني لليفربول قائلا، " يا إلهي كان هدفًا رائعًا، اعتقد أنه أمسك بالكرة ووضعها في المرمي، لقد ذهبت الكرة في مكان صعب للغاية"".