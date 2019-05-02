ليونيل ميسي : النتيجة امام ليفربول غير مطمئنة ولم نحسم التأهل

أكد ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، أن النتيجة التي حققها فريقه أمام ليفربول الإنجليزي بدوري ابطال أوربا لم تحسم التأهل.

وقال ميسي خلال مقابلة لقناة "بي إن سبورتس"، " النتيجة لم تحسم التأهل للنهائي فهي غير مطمئنة، فمباراة الإياب ستكون على ملعب صعب".

وتابع " كان بإمكاننا تسجيل الهدف الرابع لكن لم يحالفنا

الحظ في ذلك، بالتأكيد الفوز بأربعة أفضل من ثلاثة".

وأضاف " لاعبو ليفربول معتادون على اللعب البدني العنيف بعكس أسلوبنا في اللعب، لقد شعرنا بالضغط البدني القوي من جانبهم".

" عانينا في بعض لحظات المباراة، لكن كنا متحمسون لتحقيق الفوز على ملعبنا".

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وأردف " بعد إحراز الهدف الثاني اعتقدنا اننا بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، لكن النتيجة إيجابية".

وبسؤاله عن الهدف الثالث " لقد حالفني الحظ وسعيد بذلك الهدف".

وعن إشارته للجمهور بشأن هتافات الاستهجان عن زميله كوتينيو " نحن كنا في لحظات ممتازة، ويجب علينا أن نحقق اهدافنا ونكون متحدين، فليس من المقبول أن يكون هناك صافرات استهجان تخص لاعبينا، فلدينا ثلاث نهائيات وينبغي أن نحظي بالدعم الكامل من جمهورنا".