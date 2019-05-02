سموحة يجدد التعاقد مع نجم السلة

أعلن مجلس أدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة عن تجديد التعاقد مع المحترف الأمريكي جيمس جاستس للموسم المقبل بعد انتهاء تعاقده الحالي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

وكان جيمس جاستس هو أحد أبرز

لاعبي سموحة الذي جانبه التوفيق في الدوري العام وخرج من الدور ربع النهائي لبطولة كأس السوبر لكنه صعد للمرة الأولى في تاريخ النادي إلى الدور نصف النهائيلبطولة دوري أبطال افريقيا لكرة السلة ويلاقي اول أغسطس الانجولي في مايو المقبل.

ومن المنتظر أن يعلن النادي بشكل نهائي خلال الأيام القليلة القادمة عن تحديد التعاقد أيضا مع اشرف توفيق المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة نظرا للثقة الكبيرة التي يحظى بها من رئيس النادي ومجلس الادارة .