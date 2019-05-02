بعد هدفه أمام ليفربول.. ليونيل ميسي يحقق رقمًا مميزًا

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني رقمًا مميزًا عقب مباراة فريقه مع ليفربول الإنجليزي.
واستطاع برشلونة أن ينتصر على ليفربول بثلاثة أهداف دون مقابل، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب كامب نو فيذهاب نصف نهائي دوري أبطال اوروبا.
وسجل ليونيل ميسي الهدف الثالث لفريقه من ركلة حرة مباشرة نفذها بشكل رائع لم يستطع أليسون حارس ليفربول من التصدي لها.
ليحقق النجم الأرجنتيني رقمًا مميزًا إذ أصبح لأول مرة يسجل ثمان أهداف من ركلات حرة مباشرة خلال موسم واحد في جميع المسابقات.
ومن المقرر أن يلتقي برشلونة مع نظيره ليفربول في مباراة الإياب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أنفيلد معقل الريدز.
شاهد الهدف :
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