مدير شئون اللاعبين باتحاد الكرة يلقي محاضرة عن فض المنازعات الرياضية

ألقى وليد العطار مدير لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، محاضرة في كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا اليوم الأربعاء، عن فضل المنازعات الرياضية وحلها. الرياضية وحلها. وتلقى العطار دعوة من د.عزة الوسيمي عميد الكلية، والمستشار ناصر ذكي الأمين العام للوحدة العربية لفض المنازعات. وحرص العطار على تلبية الدعوة مؤكدًا سعادته بإلقاء المحاضرة خاصة وأن مسألة فضل المنازعات الرياضية أصبحت من أهم الأمور في الوسط الرياضي بشكل عام الفترة الماضية.

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