كريستيانو رونالدو يوجه رسالة دعم إلى كاسياس

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، رسالة لدعم إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو الحالي، وريال مدريد لسابق. وكان نادي بورتو البرتغالي أعلن اليوم الاربعاء عن تعرض ايكر كاسياس لأزمة قلبية، خلال مران الفريق، وتم نقله على اثرها إلى المستشفى. تعرض ايكر كاسياس لأزمة قلبية، خلال مران الفريق، وتم نقله على اثرها إلى المستشفى. وقال رونالدو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور "إنستجرام": "الكثير من القوة لك يا صديقي، أتمنى أن تتعافى قريبًا". وكان رونالدو تزامل مع إيكر كاسياس في ريال مدريد، خلال الفترة من 2009 حتى 2015، ليرحل بعدها الحارس الإسباني لصفوف بورتو البرتغالي.

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