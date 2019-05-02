ليونيل ميسي يحقق رقم جديد أمام ليفربول

حقق ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني رقم جديد في مسيرته، خلال مشاركته مع فريقه بمواجهة ليفربول اليوم الاربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال اوروبا. في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال اوروبا. وتمكن ميسي من تسجيل الهدفين الثاني والثالث خلال مواجهة ليفربول، في الدقيقتين 75 و 82 من زمن المباراة. وبهذين الهدفين يحقق ليونيل ميسي رقم جديد ببلوغه الهدف رقم 600 مع النادي الكتالوني.

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