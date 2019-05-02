شاهد.. برشلونة يقهر ليفربول ويضع قدمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا

حقق فريق برشلونة فوزًا عريضًا على ضيفه ليفربول بثلاثة أهداف دون مقابل، وذلك خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب كامب نو، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري ابطال أوروبا.

وسجل اهداف برشلونة الثلاثة كل من لويس سواريز في الدقيقة 26، ثم أضاف ليونيل ميسي هدفين في الدقيقتين 75، 82.

بدأت المباراة بحذر شديد من كلا الجانبين لتفادي اهداف مبكرة، ومع حلول الدقيقة 14 انطلق محمد صلاح بالكرة في هجمة مرتدة سريعه لليفربول ومر بشكل رائع من فيدال لاعب

وسط برشلونة ثم مرر الكرة إلى زميله

ساديو ماني لكن دفاع برشلونة تالق وأيعد الكرة.

وفي الدقيقة 20 أجري يورجن كلوب تغيير بإخراج نابي كيتا بعد إصابته بشد في العضلة الضامة ليحل هندرسون بديلًا له.

ظل الفريقين يتبادلا السيطرة على مجريات اللعب في منتصف الملعب حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلنًا نهاية أحداث الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني حاول ليفربول إدراك التعادل لكن برشلونة حال دون ذلك ومع حلول الدقيقة 75 استطاع ليونيل ميسي إضافة الهدف الثاني بعدما سدد

زميله لويس سواريز الكرة لكنها اصطدمت في العارضة لترتد إلى ميسي الذي أسكنها بسهولة في شباك الريدز.

لكن ليونيل ميسي لم يكتف بذلك ليهرنا بهدف رائع بمن ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء لم يستطع أليسون حارس مرمي ليفربول من التصدي لها.

ليفربول حاول أن يسجل هدفًا ليقلص الفارق حينما وصلت الكرة لمحمد صلاح في الدقيقة 85 لكنه سددها في العارضة لتضيع فرصة هدف محقق لليفربول، ليظل برشلونة متقدمًا بثلاثة أهداف حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلنًا نهاية أحداث المباراة، ليصعب بذلك مهمة العودة على ليفربول في ملعب أنفيلد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين الثلاثاء المقبل على ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

شاهد أهداف المباراة :