كم هدفاً أحرز النجم ليونيل ميسي خلال مسيرته الكروية؟

بصم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على جملة من الأرقام، في فوز فريقه برشلونة الإسباني على ضيفه ليفربول الإنجليزي، بثلاثية نظيفة، مساء الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز "البرغوث" هدفه رقم "600" في 683 مباراة، لعبها خلال مسيرته في ملاعب "الساحرة المستديرة"، بحسب شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات.

وتزامن اليوم (1 مايو 2019) مع ذكرى تسجيل ميسي أول أهدافه مع برشلونة، حين هزّ شباك ألباسيتي، ضمن لقاءات الدوري الإسباني، عام 2005.

وأصبح ليفربول سادس فريق إنجليزي يتلقى أهدافاً من ميسي، بعد آرسنال (9 أهداف)، ومانشستر سيتي (6)، ومان يونايتد (4)، وتشيلسي (3)، وتوتنهام (2).

Advertisements

كما أحرز النجم الأرجنتيني 8 أهدافه لفريقه الكتالوني من ركلات حرة في مختلف المسابقات، هذا الموسم، وذلك لأول مرة في مسيرته الاحترافية.

وبذلك سجّل "البرغوث" أهدافاً في مرمى 32 فريقاً في "أمجد الكؤوس الأوروبية"، وبات على بُعد فريق واحد لمعادلة رقم أسطورة ريال مدريد الأسبق راؤول غونزاليس (3 فريقاً).

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة بات على أعتاب النهائي القاري، الذي غاب عنه منذ نسخة 2015، لكن عليه تجنب خسارة كبيرة في ملعب "أنفيلد"، الثلاثاء المقبل، من أجل حجز تذكرة العبور إلى مدريد.