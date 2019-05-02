قطر توقع اتفاقية مع إسبانيا لتأمين مونديال 2022

وقعت اللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، الأربعاء، اتفاقية تعاون مع الشرطة الإسبانية، وذلك في إطار استعدادات الدولة الخليجية الجارية لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم، شتاء عام 2022.

وتأتي الاتفاقية، التي وقعها نائب رئيس اللجنة الأمنية اللواء عبد العزيز بن فيصل آل ثاني، وقائد الشرطة الإسبانية فرانسيسكو باردو بيكيراس، في سياق التعاون وتبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بإقامة وتأمين الفعاليات الكبرى، بحسب بيان صدر عن وزارة الداخلية القطرية.

وتُعد "المشاريع والإرث"، الجهة القطرية المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخطط التشغيلية اللازمة لاستضافة مونديال 2022. وفقا لـ"الخليج أونلاين".

وتهدف الاتفاقية إلى "تبادل وتعزيز خبرات الكوادر الأمنية لدى الجانبين، لاستثمارها في تأمين فعالية كأس العالم لكرة القدم".

وتنص أيضاً على "تبادل الخبرات والتجارب العملية، من خلال تبادل زيارات الضباط القطريين والإسبان، للتشارك والوقوف على أحدث وأهم الخبرات والمهارات الخاصة بتأمين الأحداث الرياضية الكبرى."

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ونالت قطر، في 2 ديسمبر 2010، حق استضافة مونديال 2022 بـ32 منتخباً، وتعهّدت منذ تلك اللحظة بتنظيم أفضل نسخة في تاريخ دورات كأس العالم، كما تسلّم أميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في منتصف يوليو 2018، رسمياً، راية استضافة بلاده النسخة المونديالية المقبلة.

ويُترقَّب على نطاق واسع أن يكون مونديال 2022 "حديث العالم"، في ظل ما تُنفّذه الدوحة من مشاريع مختلفة تطول البنية التحتية.

وكثفت قطر جهودها لتوفير أفضل الفنادق، والمطارات، والموانئ، والملاعب، والمستشفيات، وشبكات الطرق السريعة، والمواصلات، والسكك الحديدية.

وتلك الخدمات أوجدتها قطر لاستقبال ما يزيد على مليون ونصف مليون من المشجعين والجماهير الذين سيتوافدون على البلاد لمتابعة كأس العالم، التي ستقام في الفترة ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.