اونلاين | Messi Score بث مباشر مباراة برشلونة وليفربول يلا شوت اليوم منقولة عبر بي إن سبورتس SALAH ABO MAKA

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يترقب الجميع اليوم مباراة القمة بل يُطلق عليها النهائي المبكر قبل أوانه بين فريقي برشلونة وليفربول تلك المباراة التي ينتظرها الجميع منذ الاعلان عن القرعة والتي أوقعت الفريقين في طريق بلوغ النهائي فتوقع الكثير أن الفريقين سيتجاوزان ما في طريقهما حتى تلك المباراة وبالفعل هو ما قد تحقق واليوم جاء وقت التحدي المثير.

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رابط مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر يلا شوت yalla shot بث مباشر برشلونة وليفربول كورة اون لاين بث مباشر ليفربول وبرشلونة كورة ستار يوتيوب، وتنطلق تلك المباراة الحاسمة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة حيث سيتم نقلها حصريا في الشرق الأوسط باللغة العربية عبر قناة bein sport 1HD بتعليق علي محمد علي ويوسف سيف، وستقام المباراة “لقاء الذهاب” الليلة على ملعب الكامب نو بينما سيكون لقاء الاياب على ملعب الأنفيلد.

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يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وبرشلونة كورة اون لاين بث مباشر برشلونة وليفربول كورة لايف kora star ليفربول بث مباشر برشلونة بث مباشر الاسطورة، ويشهد اللقاء عدة صراعات خاصة على المستوى الدفاعي والهجومي حتى أن بعضها يعد مباراة خاصة؛ ميسي قائد الفريق الكتالوني الذي سيواجه جبهة قوية مكونة من آندي روبرتسون كظهير أيسر وفان دايك المدافع والحاصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم في البريميرليج فهل سيتمكنان من ايقاف “البرغوث” الأرجنتيني أم سيلقي بسحره.

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وتحدث يورجن كلوب نافيا كل المعلومات المغلوطة التي تحدث عن تطور العلاقة بينه وبين محمد صلاح لحالة من الغضب في المباريات الأخيرة موضحا أن العلاقة على أحسن الأحوال، وتحدث جناح الفريق ساديو ماني عن مقارنة ثلاثي هجوم فريقه مع ثلاثي هجوم البرسا انها مقارنة لطيفة.

ويدخل ليفربول المباراة بعد اقصاء فريق بورتو بسداسية ينتيجة المبارتين، بينما قد نجح برشلونة في التغلب على فريق مانشستر يونايتد في المباراة الأولى في الأولد ترافورد والثانية في الكامب نو فهل سيستمر البرسا في التغلب على الاندية الانجليزية هذا الموسم في دوري الأبطال ” اليونايتد وتوتنهام” أم لرفقاء صلاح رأى آخر.

الدقيقة 2: انطلاقة محمد صلاح ومراوغة داخل منطقة الجزاء وكرة قوية ولكن تصطدم بالدفاع والمباراة مشتعلة للغاية منذ بدايتها

الدقيقة 21: توقف المباراة بسبب سقوط نابي كيتا في وسط الملعب وتدخل الفريق الطبي ونابي يخرج من الملعب باصابة عضلية قوية

الدقيقة 27: الهدف الأول في المباراة عن طريق لويس سواريز بعد تمريرة سحرية من جوردي ألبا وفرحة عارمة من جماهير البرسا

نهاية الشوط الأول من عمر المباراة برشلونة يخرج متقدما بهدف وليفربول خطير في بعض الأحيان، صلاح يتسبب في انذار لينجليه.

في الشوط الثاني والدقيقة 52 تير شتيجن يتعملق ويتصدق لكرة أرضية خادعة من محمد صلاح، ثم يمنع ميلنر مرة أخرى من هدف مؤكد وتقدم برشلونة يستمر