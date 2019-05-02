رياضة | بالوتيلي يسخر من رونالدو بعد ثنائية ميسي في شباك ليفربول (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالوتيلي يسخر من رونالدو بعد ثنائية ميسي في شباك ليفربول (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي لاعب فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي، من اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما سجل ميسي ثنائية في شباك ليفربول، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكتب ‏ماريو بالوتيلي على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام : " من أجل كرة القدم نرجو عدم مقارنته بـ صاحب الرقم 7 في يوفنتوس".

يذكر أن ميسي قد نجح في احراز هدفين في شباك ليفربول في الشوط الثاني من المباراة.