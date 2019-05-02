رياضة | تفاصيل 600 هدف أحرزهم ميسي مع برشلونة (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل 600 هدف أحرزهم ميسي مع برشلونة (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد ليونيل ميسي نجم برشلونة فريقه للفوز بثلاثية نظيفة على ليفربول في مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا وسجل هدفين من الثلاثة أهداف ليصل بذلك لهدفه ال 600 في مشواره الكروي.

وتمكن ميسي حتى الآن من تسجيل 417 هدف في الدوري الإسباني و50 هدف في كأس إسبانيا و13 هدف في كأس السوبر الإسباني و112 هدف في دوري أبطال أوروبا و3 أهداف في كأس السوبر الأوروبي و5 أهداف في كأس العالم.