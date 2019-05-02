رياضة | كلوب بعد ثلاثية برشلونة: قدمنا أفضل مباراة في الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب بعد ثلاثية برشلونة: قدمنا أفضل مباراة في الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن مباراة فريقه اليوم أمام برشلونة، هي الأفضل في الموسم الحالي والماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أنه فخور بلاعبيه بعدما أظهروا الخطورة على الفريق الكتالوني لكنهم لم ينجحوا في ترجمتها إلى أهداف.

وقال كلوب عقب نهاية اللقاء :" أنا سعيد و مرتاح بما قدمناه، أتيحت لنا الكثير من الفرص و استطعنا في العديد من الأحيان من تصعيب الأمور عليهم و جعلهم يعانون".

وأضاف "المباراة هي الأفضل في دوري الأبطال في هذا الموسم الموسم الفائت، مشكلتنا أننا لم نسجل و هذا الأمر يصعب عليك المهمة".

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وأوضح " هدف الضربة الحرة لم يكن الأفضل لميسي في مسيرته، لكن بأهدافه تلك ترى ما هي مؤهلاته وما هو قادر على فعله".

وأشار "مرتاح بالطريقة التي دافعنا بها أمام البارسا و خاصة أمام ميسي، أنا معجب بميسي".

وأتم :" كلوب: الخسارة ليست بمشكلة ، ولكن المشكلة أن لاتسجل خارج ملعبك،لقد استمتعت حقاً بالمباراة واتقبل الخسارة".