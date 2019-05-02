رياضة | نجم برشلونة يفاجئ ليونيل ميسي بتصريح مثير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يفاجئ ليونيل ميسي بتصريح مثير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ارتورو ‏فيدال لاعب فريق برشلونة الإسباني، إن مباراة الليلة ضد ليفربول كانت اصعب مباراة لهم هذا الموسم، وكانت مباراة شديدة التوتر والضغط.

وحقق فريق برشلونة فوزا هاما ضد فريق ليفربول الإنجليزي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ‏فيدال في تصريحات صحفية عقب المباراة :" لا أعلم اقول عن ميسي، وهو من كوكب اخر يقوم بكل شيء بالشكل المثالي، وركض كثيراً وسجل هدفين رائعين".

وتابع : "‏⁦سأقدم كل ما لدي من أجل الفوز بدوري الأبطال، وأتمنى التواجد في النهائي".