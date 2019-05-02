اخبار الرياضه

رياضة | رغم الهزيمة.. محمد صلاح يحصل على تقييم مميز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم الهزيمة.. محمد صلاح يحصل على تقييم مميز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنجليزي على أعلى تقييم في فريقه على الرغم من الخسارة التي مني بها الريدز أمام بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب إستاد الكامب نو لحساب نصف نهائي .

وحسب شبكة " هوسكورد " العالمية فإن صلاح الذي شارك في المباراة كاملة من البداية حتى النهاية قدم أداء متميز للغاية وسنحت له عديد الفرص وحرمه القائم من تسجيل هدف رائع ليحصل على تقييم 7.7 من 10 وهو الأعلى بين لاعبي فريقه.

ونجح صلاح في الأستحواذ على الكرة بنسبة وصلت إلى 3.7% فيما بلغت نسبة تمرياته الصحيحة 71% ونجح مومو في الفوز بالصراعات الهوائية في مناسبة واحدة فقط وتمكن من إقامه سبعة مراوغات ولم يفقد الاستحواذ على الكرة.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا