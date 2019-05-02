رياضة | رغم الهزيمة.. محمد صلاح يحصل على تقييم مميز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم الهزيمة.. محمد صلاح يحصل على تقييم مميز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي على أعلى تقييم في فريقه على الرغم من الخسارة التي مني بها الريدز أمام برشلونة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب إستاد الكامب نو لحساب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسب شبكة " هوسكورد " العالمية فإن صلاح الذي شارك في المباراة كاملة من البداية حتى النهاية قدم أداء متميز للغاية وسنحت له عديد الفرص وحرمه القائم من تسجيل هدف رائع ليحصل على تقييم 7.7 من 10 وهو الأعلى بين لاعبي فريقه.

ونجح صلاح في الأستحواذ على الكرة بنسبة وصلت إلى 3.7% فيما بلغت نسبة تمرياته الصحيحة 71% ونجح مومو في الفوز بالصراعات الهوائية في مناسبة واحدة فقط وتمكن من إقامه سبعة مراوغات ولم يفقد الاستحواذ على الكرة.