رياضة | أول تعليق من مدرب برشلونة بعد ثلاثية ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب برشلونة بعد ثلاثية ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة سعادته الكبيرة عقب الفوز الذي حققه فريقه على ليفربول بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي عقب نهاية اللقاء :"حققنا نتيجة جيدة لكنها ليست حاسمة، السنة الماضية كنا متقدمين في لقاء الذهاب بثلاثة أداف كفارق بعد ذلك حصل ما يعلمه الجميع".

وأضاف " ميسي لا يتوقف عن تقديم المفاجآت هو القائد على ارض الملعب والذي يتحكم برتم اللعب كما يريد، الليلة عاد ليظهر حسمه وقادنا لتحقيق النصر".

وواصل " لو أعدنا شريط المباراة لشاهدنا أنهم حصلوا على عدة فرص، فالمباراة كانت تقريباً متكافئة لقد حققنا نتيجة كبيرة ضد خصم كبير".