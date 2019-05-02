رياضة | كلوب: اللاعبين قدموا مباراة خارقة أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب: اللاعبين قدموا مباراة خارقة أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، أن كرة القدم هكذا، تعتمد على تسجيل الأهداف، وبرشلونة سجلوا 3 اهداف، وفريقه لم يسجل.

وقال كلوب بعد خسارة الريدز 3-0 أمام برشلونة بدوري الأبطال: "اداؤنا كان جيدًا، واللاعبون لعبوا مباراةً خارقة. ولكن ضد برشلونة، فرص قليلة قد تكون كافية 'لبرشلونة'".

وأضاف: "سعيد بالأداء، ولست سعيدًا بالنتيجة. هذه هي كرة القدم. لقد كانت نتيجة قاسية، وعلينا تقبلها".

واختتم كلوب: "المباراة، كيف لعبناها، لا أعرف إذا كان بإمكاننا لعبها بشكل أفضل، لأكون صادقًا".