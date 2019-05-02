رياضة | خاص - رود كرول يرحب بالعودة لمصر عبر بوابة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - رود كرول يرحب بالعودة لمصر عبر بوابة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب المدير الفني الهولندي رود كرول المدير الفني لنادي الصفاقسي التونسي، بالعودة للتدريب داخل الدوري المصري مجددا، خلال الفترة المقبلة، بعدما تم عرض المدرب المخضرم علي إدارة نادي الإسماعيلي.

ودخل الإسماعيلي في مفاوضات مع المدرب الهولندي و الذي يقود الصفاقسي التونسي، منذ العام الماضي، واقترب من الوصول لنهائي الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن المدرب الهولندي إشترط فقط المجئ بجهازه بالكامل و الذي يشمل المدرب المساعد "مرزوق مهدي" و مدرب حراس ومحلل أداء، وأنه يرحب بشدة العودة لمصر مرة أخري.

يذكر أن كرول قد درب المنتخب المصري الأولمبي من قبل موسم 1994_1995، ثم قاد المنتخب الأول موسم 1995_1996، ثم نادي الزمالك في مناسبتين الأولي موسم 1997_1998 ثم موسم 2007_2008، وكان له العديد من التجارب داخل القارة الإفريقية مع المنتخب التونسي، والترجي، والصفاقسي، والرجاء المغربي وأهلي طرابلس الليبي.