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رياضة | ميسي يفتح النار على جماهير برشلونة لهذا السبب

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يفتح النار على جماهير لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، على أنه لم يحن الوقت لإنتقاد أي شخص في الفريق، حيث يفعل الجميع كل شيء معاً من أجل ما تبقى من الموسم.

وقال ميسي في تصريحات صحفية بعد الفوز على 3-0 بدوري أبطال أوروبا: "لا تصفروا على كوتينهو! انها أمر قبيح".

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وأضاف: "الآن علينا أن نتحد جميعًا ونتقدم للأمام لإنهاء الموسم بشكل جيد".

وواصل: "عن الهدف الثالث ؟ لقد جاء رائعًا، بحثت عنه وكنت محظوظًا بعض الشيئ".

وتابع: "ليفربول يلعب مع الكثير من الإيقاع ونحن معتادون على الحصول على الكرة وجعل الجري لـ المنافس".

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