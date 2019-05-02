رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء.. ميسي لديكم فلا خوف عليكم البرسا يسحق ليفربول والصفقة الكبري تقترب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء.. ميسي لديكم فلا خوف عليكم البرسا يسحق ليفربول والصفقة الكبري تقترب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الأسباني العديد من الأحداث الساخنة والأخبار الهامة على مدار اليوم الأربعاء الموافق 1/5/2019 والخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، أبرزها فوز البرسا على نظيره ليفربول بنتيجة 3- 0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في اللقاء الذي جمعهما علي ملعب "كامب نو".

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 1/5/2019:

- نجم مانشستر سيتي يوجه صفعة قوية لبرشلونة

كشفت صحيفة " مانشستر إيفيننج نيوز " الصادرة صباح اليوم الاربعاء عن حقيقة رغبة البرتغالي بيرناردو سيلفا في الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل الإنضمام لبرشلونة في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الحصيفة أن سيلفا صاحب الأربعة وعشرين عاماً سبق وأن صرح أنه سعيد للغاية في قلعة إستاد الإتحاد ولا يفكر نهائياً في الرحيل عن فريقه كما زعمت بعض المواقع والأنباء الصادرة خلال الفترة القليلة الماضية.

وكان سيلفا قد قدم أداء باهر خلال المباريات الماضية وخلال 48 مباراة خاضها مع الفريق السماوي نجح في تسجيل 13 هدفاً وصنع 12 آخرين.

يذكر أن سيلفا قد بدأ مشواره الإحترافي في صفوف نادي بنفيكا البرتغالي قبل أن ينتقل إلى فريق نادي الإمارة الفرنسية موناكو ومنه إلى مانشستر سيتي في صيف العام 2017.

- برشلونة يسابق الزمن لحسم صفقة نجم مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي برشلونة الإسباني يسعي جاهدًا للتعاقد مع خوان ماتا صانع ألعاب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الفريق الكتالوني يسعى لضم ماتا، لكن البرسا يشترط على اللاعب تخفيض راتبه من أجل إنهاء الصفقة.

ويتقاضي اللاعب الإسباني مع اليونايتد راتب أسبوعي يبلغ 170 ألف إسترليني في أولد ترافورد، لكن الفريق المتالوني يراه مبلغًا كبيرًا، لا سيما أن اللاعب قد لا يكون أساسياً في صفوف برشلونة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ماتا مع "الشياطين الحمر" الصيف المقبل، وهو ما يمهد طريق اللاعب الإسباني لارتداء قميص النادي الكاتالوني بصفقة انتقال حر.

- رونالدو يوجه رسالة نارية لـ "ميسي" قبل مواجهة ليفربول

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي اليوم الأربعاء لمواجهة مضيفه فريق نادي برشلونة الإسباني في المباراة التي ستجمع الفريقان على ملعب الكامب نو ضمن مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من أعرق البطولة الأوروبية تشامبيونزليج.

ويتمنى البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي أن ينجح الريدز بقيادة محمد صلاح في الإطاحة برفقاء ليونيل ميسي من البطولة ويبدو أنه مهتم للغاية بشأن المواجهة ومدى الطريقة التي سيؤثر بها الأرجنتيني على تأهل فريقه وقيادته للفوز باللقب.

وكان رونالدو قد حقق البطولة في خمسة مناسبات من قبل أربعة منهم مع ريال مدريد وبطولة وحيده رفقه فريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الوقت الذي يملك فيه ليونيل ميسي لقب دوري الأبطال مع برشلونة في أربعة مناسبات.

وتبدو الفرصة مواتية أمام ميسي من أجل حسم اللقب الأوروبي الخامس له والسادس لفريقه في الوقت الذي وقف فيه كريستيانو عاجزاً وشاهد خروج فريقه الجديد يوفنتوس من الدور ربع النهائي على يد فريق نادي أياكس أمستردام الهولندي.

ولعل أبرز الأسباب التي تدعوا رونالدو إلى تمني خروج برشلونة من البطولة أنه في حاله نجح ميسي في قياده كتيبه فالفيردي للحصول على اللقب سيقترب بشده من الكرة الذهبية السادسة في مسيرته الكروية الأمر الذي سيجعله متفوقاً على الدون صاحب الخمس تتويجات فقط.

- عقبة برشلونة في التعاقد مع ماتا

يهتم نادي برشلونة الإسباني، بالتعاقد مع خوان ماتا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع جول البريطاني، إن برشلونة سوف يقدم عرضا لخوان ماتا في الفترة المقبلة من اجل اللعب بجوار ليونيل ميسي بالموسم الجديد.

وينتهي عقد خوان ماتا مع مانشستر يونايتد في يونيو المقبل ولا ينوي نادي الشياطين الحمر تمديد عقد لاعب تشيلسي السابق.

وأضاف الموقع أن برشلونة يريد من خوان ماتا خفض راتبه الأسبوعي الحالي مع مانشستر يونايتد، 170 ألف جنيه إسترليني إذا أراد الانتقال لصفوف الفريق في الصيف المقبل.

وكان خوان ماتا صرح بعد الخسارة من برشلونة 3-0 في كامب نو بربع نهائي دوري أبطال أوروبا بأنه سيحسم مصيره مع مانشستر يونايتد بعد نهاية الموسم الجاري.

- كيف استقبلت جماهير برشلونة ليونيل ميسي قبل معركة ليفربول؟

يخوض فريق برشلونة الإسباني قمة نارية مساء اليوم أمام فريق ليفربول الإنجليزي في ذهاب نصف بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الكامب نو.

افادت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني حاز باستقبال عريض من الجماهير الكتالونية عندما شوهت عند مدخل المدينة الرياضية للنادي.

واشارت الصحيفة، إلى أن جماهير برشلونة تجمعت عند مدخل المدينة في انتظار وصول اللاعبين، حيث نال ميسي قسطاً كبيراً من ترحاب الجماهير.

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وحرصت الجماهير على إلتقاط الصور التذكارية مع لاعبي برشلونة ولكن الأمر كان جنونياً مع ميسي عندما توجهت الجماهير لسيارة اللاعب وإجبرته على التوقف قبل أن يتدخل أمن النادي.

وقام أمن النادي بالاتصال بالشرطة المحلية للتنسيق فيما بينهما لتأمين وصول اللاعبين إلى المدينة الرياضية في أمان.

- كاراجر يحذر برشلونة: ليفربول سيتأهل للنهائي

تحدث أسطورة ليفربول جيمي كاراغر عن مواجهة برشلونة وليفربول مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الكامب نو.

وقال كاراغر في تصريحات نشرتها صحيفة آس الإسبانية: اعتقد أن ليفربول تحسن كثيراً فهناك نضج وعمل مميز قام به المدرب يورجن كلوب مع الفريق، فعلنا ذلك من قبل مع رافا بينيتيز، نحن نعلم أن النادي أنفق الكثير من الأموال على فان دايك وأليسون من أجل البطولات.

واضاف كاراغر: علي الجميع تذكر قوة ليفربول في الأنفيلد، الأمر لا يتعلق فقط بالمدرب كلوب، ولكن برشلونة يجب عليه توخي الحذر من القدوم إلى ملعب الأنفيلد هزيمة برشلونة في الدور قبل النهائي ستكون الأفضل.

وتابع: ميسي يظل لاعباً مؤثراً داخل برشلونة، وكان له دور كبير عندما واجهنا البرسا في عام 2001 في نصف نهائي البطولة كان لديهم لاعبين مميزين مثل تشافي وإنييستا وإيتو وديكو كان فريقاً رائعاً.

وواصل: ميسي واحد من اللاعبين الأفضل في التاريخ مع بيليه وماردونا، ميسي لم يفز بكأس العالم ولذلك الجماهير توجه له سهام الانتقادات ولكن هذا ليس عدلاً، اعتقد أن ميسي هو أفضل لاعب لعبت ضده، تتم مقارنته مع رونالدو ولكنه في مكان آخر.

وعن توقعه لنصف النهائ قال: اعتقد أن ليفربول سيتأهل على حساب برشلونة، ستكون ليلة صعبة على الفريق الكتالوني ربما سيفوز برشلونة باللقاء الأول في الذهاب ولكن ليفربول سوف يسجل اليوم خارج أرضه وهو قد يمنحه التأهل في لقاء الإياب.

- دي ليخت يرد على انضمامه لبرشلونة

عاد الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع فريق أياكس الهولندي للحديث عن مستقبله في الفترة القادمة بعد شائعات انتقاله لنادي برشلونة الإسباني.

وحقق أياكس انتصاراً ثميناً يوم أمس على فريق توتنهام الإنجليزي بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب توتنهام الجديد.

وعقد دي ليخت مقابلة مع شبكة سكاي سبورت عقب الفوز على فريق توتنهام وتطرق للرد على سؤال الصحفي حول رحيله عن أياكس وانضمامه لفريق برشلونة.

وقال دي ليخت: لا أعرف مستقبلي حتي الآن، لا أفكر في الأمر خلال الوقت الراهن ولا أعرب ماذا سيحدث، أفكر فقط في أياكس والوصول لنهائي دوري الأبطال.

وكان دي ليخت ارتبط بالرحيل عن أياكس بعد زعم عدة أندية أوروبية رغبتها في ضمه أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني.

- شغب من جماهير ليفربول في برشلونة

دخل مشجعو فريق ليفربول الإنجليزي في مشادات قوية مع جماهير برشلونة في الساعات الماضية خلال تواجدهم في مدينة برشلونة الكتالونية قبل مباراة الفريقين مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ذكر موقع البرنابيو، أن جماهير ليفربول قامت بأفعال شنيعة في الساعات الماضية، حيث قام احد مشجعي ليفربول بإلقاء احد البائعة المتجولين في نافورة برشلونة فيما قام البعض الآخر بإشعال الألعاب النارية،

واكدت التقارير على أن الشرطة قامت بإلقاء القبض على ستة من مشجعي ليفربول، بعدما انتشرت عدة مقاطع فيديو على الشبكات الاجتماعية تفيد بتورط الجماهير الإنجليزية في أعمال شغب كبيرة في محيط نافورة بلازا ريال.

واشارت التقارير إلى أن هناك حادثة أخري بعد الاعتداء على رجل كبير في السن من أصل آسيوي في لقطة آثارت غضب جماهير مدينة برشلونة.

"- شهيد برشلونة" يقترب من العودة للبريميرليج

ذكرت تقارير صحفية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني تواجه الكثير من التحديات خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لعل من أبرزها الإستغناء عن عدد من اللاعبين الذين يمثلون عبء كبير على قائمة الفريق كما أنهم يعتبرون فائض عن الحاجة.

وقالت شبكة " إتش إل إن " البلجيكية أن توماس فيرمايلين مستعد للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال الصيف الجاري في حالة حصوله على عرض مناسب وهو الذي سيغيب عن الملاعب لنهاية الموسم بسبب الإصابات المتلاحقة التي تعرض لها في التدريبات.

وستسمح إدارة برشلونة للاعب بالرحيل عن صفوف البلوجرانا بسعر مخفض لضمان تسويقه والتخلص من خدماته حيث سبق وأن حصل اللاعب مؤخاً على بعض العروض من واتفورد وساوثهامبتون للإنضمام إليهم في الصيف المقبل.

وتعتبر الإصابات شبح قاتل يهدد اللاعب حيث أطلقت عليه بعض الجماهير لقب " الشهيد " بسبب كثيرة إصاباته وإبتعاده عن الملاعب بسببها لفترات زمنية طويلة.

- برشلونة يضرب ليفربول بثلاثية ويضع قدمًا في نهائي دوري الأبطال

نجح برشلونة الإسباني في تحقيق فوزا ثمينا، على نظيره ليفربول بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب كامب نو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضع الفريق الكاتالوني قدما في المباراة النهائية للبطولة.

تقدم لويس سواريز لبرشلونة في الدقيقة 26، قبل أن ينجح ميسي في تسجيل الهدف الثاني للبارسا في الدقيقة 75، وفي الدقيقة 82 عاد ميسي ليكمل الثلاثية بهدف أسطوري من ركلة حرة.

ومن المنتظر أن يلتقي الفريقان في مباراة الإياب، الثلاثاء المقبل على أرضية ملعب أنفيلد.